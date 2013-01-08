Для проведения инвентаризации хотя бы один работник БТИ должен пройти аттестацию в Минрегионе

Для проведения технической инвентаризации объекта недвижимости хотя бы один работник Бюро технической инвентаризации должен пройти аттестацию в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом говорится во вступившем в силу приказе Минрегиона №658 «Об утверждении изменений в Инструкцию о порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества» от 28 декабря 2012 года.

Согласно документу, техническая инвентаризация объектов недвижимого имущества проводится субъектами хозяйствования, в составе которых работает хотя бы один исполнитель работ по технической инвентаризации, прошедший профессиональную

аттестацию в Минрегионе.

С целью недопущения приостановления предоставления услуг по технической инвентаризации и реализации права физических и юридических лиц на их получение, Минрегион в письме обладминистрациям просит направить по одному (лучшему) представителю каждого действующего бюро технической инвентаризации в Аттестационную архитектурно-строительную комиссию для проведения экзамена и его профессиональной аттестации в кратчайшие сроки.

Согласно изменениям в приказе, техинвентаризация проводится перед принятием в эксплуатацию завершенных строительством объектов, в том числе, после проведения реконструкции и капитального ремонта; перед проведением государственной регистрации права собственности на объект незавершенного строительства. А также перед проведением государственной регистрации права собственности на объект недвижимого имущества, образовавшегося в результате раздела, объединения объекта недвижимого имущества или выделения доли из объекта недвижимого имущества, кроме случаев, когда в результате такого раздела, объединения или выделения доли завершенный строительством объект принимался в эксплуатацию. В других случаях техническая инвентаризация проводится по желанию заказчика.

Срок выполнения работ по техинвентаризации устанавливается договором, который заключается заказчиками инвентаризации.

Инвентаризационное дело формируется и ведется на каждый объект недвижимости на все время его существования и хранится в органе государственной регистрации прав по месту нахождения такого объекта.

В Минрегионе также разъяснили, что работы по технической инвентаризации, проведенные бюро технической инвентаризации до вступления в силу вышеуказанного приказа Минрегиона на основании договоров или справок-обязательств, должны быть завершены в соответствии с законодательством, действующим на момент заключение указанных сделок.

Напомним, с 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость будут проводят органы Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) вместо Бюро технической инвентаризации, за которыми остались функции проведения технической инвентаризации объектов недвижимости.