Первую очередь реконструкции Почтовой площади завершат ко Дню Киева, обещает Попов

Первая очередь реконструкции Почтовой площади будет завершена ко Дню Киева. Она включает в себя строительство транспортного узла и площади с благоустройством территории.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом проинформировал сегодня председатель КГГА Александр Попов новоназначенного министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Темника во время рабочей инспекции хода реконструкции Почтовой площади.

«Проект капитальной реконструкции Почтовой площади действительно уникален, ведь новая развязка не только поможет решить транспортную проблему в центре города, но и станет первой в Киеве площадью с прямым выходом в Днепр. Это станет важной частью развития туристической инфраструктуры столицы, ведь теперь Почтовая площадь войдет в единый пешеходный маршрут от музея Великой Отечественной войны до Андреевского спуска. Убежден, этот транспортный объект станет туристической изюминкой города, и будет пользоваться особой популярностью среди киевлян и гостей столицы», – сказал А.Попов.

Председатель КГГА также отметил, что, несмотря на хроническое недофинансирование со стороны государства, строительные работы выполняются по графику. Так, на Почтовой площади уже проложены водопровод, кабели связи, высокого тока и водосток, на 90% завершен монтаж железобетонного прогонового строения эстакады. Уже на четверть выполнены работы по строительству подземного пешеходного перехода, также здесь установили буронабивные сваи тоннеля и начали бетонировать первую захватку его покрытия. В целом выполнено работ на сумму 200 миллионов гривен. Однако из государственного бюджета на эти работы было выделено лишь 30 миллионов.

Как отмечалось во время инспекции, второй очередью строительства развязки предусматривается построить объект многофункционального назначения и выполнить благоустройство сквера на Почтовой площади. Работы будут выполняться за счет средств инвестора.

А.Попов отметил, что реконструкция Почтовой площади является частью общего проекта решения транспортной проблемы столицы. Чтобы существенно снизить уровень давки и обеспечить бесперебойное сообщение между левым и правым берегами важно рассматривать этот объект в комплексе со строительством Подольско-Воскресенского моста. Поэтому руководитель КГГА отметил необходимость максимально ускорить строительство этого ключевого для города мостового перехода, что, в свою очередь, зависит от стабильного финансирования объекта.

В свою очередь, Г.Темник заверил, что министерство будет способствовать городской власти в реализации проекта. Прежде всего – в решении вопроса финансирования.

Как сообщалось, реконструкция транспортной развязки на Почтовой площади была начата в 2012 году с целью улучшения транспортной схемы этого узла и увеличения его пропускной способности. После завершения реконструкции пропускная способность развязки увеличится до 110 тыс. авто/сутки (до начала работ было 85 тыс. авто/сутки). Будет обеспечено непрерывное движение автотранспорта по улицей Набережно-Крещатицкая и Набережному шоссе в обоих направлениях.

Кабинет министров Украины своим распоряжением №827 от 17 октября 2012 года дополнительно направил 50 млн грн на реконструкцию транспортной развязки на Почтовой площади, увеличив общий объем финансирования до 80 млн грн.

Корпорация «Альтис-Холдинг» в августе 2012 года выиграла тендер на реконструкцию транспортной развязки на Почтовой площади в Киеве и стала генеральным подрядчиком. По ее оценкам, стоимость реконструкции Почтовой площади в Киеве составляет 403,6 млн грн.