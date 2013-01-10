За просрочку уплаты налога на недвижимость будут штрафовать – ГНСУ пояснила принцип платежей

За просрочку платежей по налогу на недвижимость, который вводится с 1 января 2013 года, предусмотрены штрафные санкции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор департамента налогообложения физических лиц Государственной налоговой службы Украины Вячеслав Бусарев на пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что физлица должны уплатить налог на протяжении 60 дней с момента получения уведомления. При просрочке платежа на 30 дней предусмотрены штрафные санкции в размере 10% от суммы начисления, более 30 дней – 20% от суммы налога.

«Предполагаем, что люди могут не уплатить вовремя. Предусмотрены финансовые санкции, если после 60 дней после вручения уведомления налоговой службой гражданин налог не уплатил, за 30 дней превышения сумма составляет 10% от суммы платежа, свыше 30 дней – 20% от суммы платежа», – сказал директор департамента.

Вместе с тем он сообщил, что граждане с низкими доходами могут обращаться в налоговые органы с просьбой о рассрочке платежа, решение о предоставлении которой будет приниматься в индивидуальном порядке.

«Исходя из расчетов, которые есть на сегодняшний день, средняя сумма выплат – 300 грн в год за квартиру средней жилой площади и дом средней жилой площади – 800 грн в год. Мы рассматриваем вопрос обращения граждан, по которым мы будем принимать решения. Механизм (рассрочки – УНИАН), который будет оставаться, существует», – сказал директор департамента.

В.Бусарев напомнил, что не облагаются налогом для физических лиц квартиры площадью не более 120 кв. м и жилые дома площадью не более 250 кв. м.

Однако если в собственности человека имеется несколько объектов жилой недвижимости, льгота распространяется только на один из них, а за остальные придется платить. Он уточнил, что жилая площадь нескольких объектов жилой недвижимости не суммируется. К примеру, даже если площадь двух квартир составляет до 120 кв. м, вторая квартира облагается налогом.

По словам В.Бусарева, физлицо может платить налог на жилую недвижимость, в которой оно зарегистрировано, либо выбрать объект из ему принадлежащих по своему усмотрению.

«Если, к примеру, у него по месту проживания 30 кв. м, а там, где он не зарегистрирован, но имеет собственность, – 60 кв. м, он вправе, получив уведомление, уточнить метражи и определиться для себя, какую площадь он выбирает – большую или меньшую», – пояснил директор департамента.

В.Бусарев отметил, что если в собственности физлица есть квартира и садовый домик, то на него распространяется льгота по налогообложению. При этом если жилая площадь квартиры не превышает 120 кв. м, налог на квартиру платить не придется. Если у гражданина два садовых домика, второй облагается налогом.

Вместе с тем, если физлицо владеет домом и квартирой, льгота предоставляется только на один объект — по месту регистрации.

В.Бусарев сообщил, что практически все местные советы утвердили ставку налога за 1 кв. м в размере 1% минимальной заработной платы (или 11,47 грн на 1 января 2013 года) для квартир жилой площадью не более 240 кв. м и жилых домов жилой площадью не более 500 кв. м и 2,7% минимальной зарплаты (или 30,79 грн) для квартир жилой площадью свыше 240 кв. м и домов жилой площадью более 500 кв. м.

По словам директора департамента, физлица платят налог 1 раз в год. С 15 апреля по 1 июля 2013 года граждане получат уведомления от налоговой службы с указанием суммы налога по месту регистрации.

При этом юридические лица самостоятельно рассчитывают налог на недвижимость и до 1 февраля т.г. подают в налоговую декларацию, а уплатить налог должны до 1 июля.

В.Бусарев отметил, что точное количество физлиц – плательщиков налога станет известно после получения 15 апреля т.г. данных Госреестра вещных прав на недвижимость. По его оценкам, потенциально в Украине может насчитываться 17-20 млн юрлиц – плательщиков налога на недвижимость.

Он также не исключает, что с целью уклонения от уплаты налогов граждане могут переписывать объекты жилой недвижимости или их части на родственников. При этом плательщиком налога юридически является и ребенок, который получил идентификационный код.

«Возникновение прав на недвижимость или прекращение прав – это вопрос динамичный... Если, например, человек переписал до 1 марта, то до 1 марта налог оплачивает один владелец, после наступления прав по процедуре и регистрации в реестре, после 1 марта — оплачивает новый владелец», – добавил В.Бусарев.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года вступила в силу ст. 265 Налогового кодекса, которой введен новый местный налог — налог на недвижимость, отличную от земельного участка, плательщиками которого являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты – собственники жилой недвижимости.

По оценкам Министерства доходов и сборов, объем поступлений в местные бюджеты от налога на недвижимость в 2013 году может составить порядка 75 млн грн.

Согласно норме закона, не является объектом налогообложения жилая площадь, находящаяся в собственности государства или территориальных общин, находящаяся в зоне отчуждения или принудительного отселения, принадлежащая детским домам семейного типа. Не облагаются налогом общежития, дачные или садовые усадьбы, но не более одной в расчете на одного налогоплательщика, жилая недвижимость, находящаяся в собственности многодетных семей и семей с приемными детьми, но в расчете не более одного объекта недвижимости на семью.

Облагаются налогом жилые дома, пристройки к ним, жилые дома усадебного типа, квартиры, коттеджи и комнаты в многосемейных квартирах.