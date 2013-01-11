Инвесторы увеличили в 2012 году вложения в коммерческую недвижимость Польши до 2,8 млрд евро

Варшава. Польша в 2012 году оставалась лидером по объему вложенных инвестиций в коммерческую недвижимость, которые по сравнению с 2011 годом выросли на 8% - до 2,8 млрд евро.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом свидетельствуют обнародованные данные международной компании Cushman & Wakefield, предоставляющая услуги в области коммерческой недвижимости.

Инвестиции вo входящие в Евросоюз Чехию, Словакию, Румынию и Венгрию составили около 900 млн евро, почти 500 млн из которых вложено в чешскую коммерческую недвижимость.

Около трети этого объема инвестиций вложили предприниматели из Германии, а в тройку лидеров вошли также американцы (20%) и французы (14%)

Аналитики Cushman & Wakefield прогнозируют, что в текущем году инвестиции в офисные помещения, торговые центры и складские помещения в этом регионе Европы незначительно превысят уровень прошлого года.

"Вложенные в прошлом году в регионе 3,71 млрд евро, это всего 59% рекордного результата 2011 года, но на 25% больше, чем в 2010 году", отмечает польское издание Puls biznesu.

Как сообщал УНИАН, в конце 2011 года аналитики крупнейшего польского банка и игрока на рынке жилищных кредитов PKO BP не исключали возможности падения цены на недвижимость в Польше в ближайшие два года - в случае ухудшения экономической ситуации в Евросоюзе - еще на треть.

Справка УНИАН. 38-миллионная Польша является крупнейшей Восточноевропейской страной, которая присоединилась к Евросоюзу в ходе самого большого за всю историю расширения этого объединения в 2004 году - когда в ЕС вступило 10 новых стран.

Польша также стала единственным государством из 27 входящих в европейское объединение, которому удалось избежать рецесии из-за разразившегося в 2008 году мирового финансового кризиса.

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