Азаров обещает продолжать политику развития Киева

Правительство продолжает политику развития Киева: все инфраструктурные объекты, которые планировались к сдаче в эксплуатацию в 2013 году, будут завершены в текущем году. В этом заверил премьер-министр Николай Азаров, отвечая на вопрос пользователя социальной сети Фейсбук.

«Все те объекты, которые строились в 2012 году и намечены к пуску в 2013 году, не будут заморожены, а будут завершены», - подчеркнул глава правительства, сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Н.Азаров сообщил, что недавно состоялось совещание с участием вице-премьер-министра по вопросам региональной политики и председателя Киевской горгосадминистрации, на котором рассмотрены все перспективные строительства в Киеве на 2013 год. «Сейчас все они находятся на рассмотрении. Решения по ним будут приняты в ближайшее время. Но мы не изменили своей политики развития Киева, и будем твердо придерживаться этой политики», - акцентировал премьер-министр.