В Крыму застройщик перекрыл доступ к морю больным туберкулезом детям

В Алупке киевская фирма-застройщик лишила доступа к морю санаторий им. Боброва для больных туберкулезом детей - местные жители предполагают, что к попытке незаконного захвата пляжа причастен бывший глава Администрации экс-президента Леонида Кучмы Виктор Медведчук, чье поместье расположено неподалеку от санатория.

Об этом пишет сегодня газета "Зеркало недели. Украина" 12 января.

По информации издания, фирма-арендатор киевское ООО "Консул-Украина" возвело забор по склону, ведущему к набережной и пляжу.

Как сообщил мэр Алупки Дмитрий Карнаух, по договору аренды, подписанному предыдущим городским головой Андреем Харитоновым, фирма получила 0,7 га в аренду на 45 лет под обслуживание сооружений и строительство рекреационного комплекса.

Переданный в аренду участок входит в границы территории санатория, площадь которой решением горсовета Алупки в 2007 году была уменьшена в два раза. Несмотря на то, что данное решение Окружным админсудом АРК и Высшим хозяйственным судом Украины было признано незаконным, заключенные на его основании договора аренды и передача участков в собственность не отменены.

Более того, как отмечает газета, А.Харитонов с землеустроителем и архитектором города были арестованы и осуждены за незаконное распоряжение землями санатория имени Боброва, но мэр был освобожден от наказания по амнистии в ноябре прошлого года.

Как установило журналистское расследование, ООО "Консул-Украина" в июне прошлого года сменило учредителей. Основная доля уставного фонда принадлежит ООО "Инвестиционная компания "Спорт-тур", которая, через цепочку учредителей, афиллирована с одним из основателей известной Международной адвокатской компании "Би-Ай-Эм" Александром Мошинским. Она создавалась в середине 90-х так называемой "киевской семеркой" бизнесменов, среди которых – Виктор Медведчук, братья Суркисы, Валентин Згурский, Богдан Губский, Юрий Лях, Александр Мошинский и другие.

Издание отмечает, что по соседству с санаторием им. Боброва находится роскошная дача В.Медведчука, построенная на месте снесенных корпусов противотуберкулезного санатория им. Баранова, благодаря оптимизации здравниц межведомственной комиссией во главе с бывшим вице-премьером Дмитрием Табачником.

Алупкинцы уверены, что забор вдоль южной территории Бобровки - попытка В.Медведчука прирезать к поместью прибрежный участок.