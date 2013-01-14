«Смарт-холдинг» вложит 2 млрд долл. в строительство курорта Balaklava Green в Крыму

Группа компаний «Смарт-холдинг» намерена инвестировать около 2 млрд долл. в строительство курорта Balaklava Green в Севастополе, сообщили в пресс-службе компании «Смарт-Нерудпром».

Согласно сообщению, 26 декабря 2012 года депутаты Севастопольского городского совета утвердили «Детальный план территории района Балаклавы г. Севастополь» и «Детальный план территории в районе горы Гасфорт», предусматривающие создание на землях Балаклавского рудоуправления многофункционального круглогодичного курорта национального масштаба Balaklava Green.

В компании уточнили, что финансирование работ по проекту осуществляется компанией «Смарт-Холдинг», а также за счет средств инвесторов.

Проект предусматривает поэтапное прекращение горнодобывающих и перерабатывающих работ в Балаклавской бухте, рекультивацию земель и строительство мультифункционального круглогодичного курортного комплекса. С началом ввода в эксплуатацию объектов курорта Балаклавское рудоуправление будет перепрофилировано в компанию по управлению инфраструктурой курорта Balaklava Green.

В пресс-службе напомнили, что работы по подготовке территории предприятия к реализации проекта начались в 2011 году и продолжались в 2012 году. В частности, в прошлом году в рамках подготовки территории к созданию курорта перемещено более 950 тыс. тонн горных масс.

Комплекс мероприятий по развитию Балаклавского рудоуправления и перепрофилированию его деятельности из горнодобывающей и перерабатывающей в рекреационную был разработан АО «Балаклавское РУ» совместно с компанией «Смарт-Нерудпром» в начале 2011 года.

Как сообщал УНИАН, ранее группа компаний «Смарт-холдинг» планировала инвестировать около 1 млрд долл. в строительство круглогодичного курорта Balaklava Green в Крыму.

Проект создан на принципах «зеленого» девелопмента и будет построен на территории четырех карьеров Балаклавского рудоуправления (Таврос, Псилерахи, Кадыкой и Гасфорт) общей площадью 750 га.

Проект разделен на четыре очереди, всего на территории курорта предусмотрено строительство порядка 22 гостиниц, санаториев, мотелей и кемпингов общей площадью 210 тыс. кв. м (на 3,5 тыс. номеров). Проект предполагает строительство коттеджей, таун-хаусов и апартаментов (порядка 500 тыс. кв. м жилья), а также супермаркетов, магазинов и 90 ресторанов и кафе (134,9 тыс. кв. м). На территории более 120 га будет созданы ландшафтные парки.

Планируется, что добыча полезных ископаемых в балаклавских месторождениях после 2015 года будет прекращена.

В ноябре 2011 года архитектурно-градостроительный совет Севастополя принял проект строительства в Балаклаве современного круглогодичного курорта национального значения Balaklava Green.

Справка УНИАН. АО «Балаклавское рудоуправление» является одним из градообразующих предприятий Севастополя, производит металлургический известняк, щебеночный и песчаный материал, бутовый камень.

Компания «Смарт-Нерудпром» - поставщик высококачественного известняка и гранитного щебня на рынок Украины. Компания создана в 2008 году и работает в сфере добычи нерудных и строительных материалов. Компания реализует продукцию ЧАО "Балаклавское рудоуправление имени А.М.Горького", ПАО "Евпаторийский завод строительных материалов", ПАО "Сакский завод строительных материалов", ПАО "Запорожнерудпром". Компания входит в группу компаний «Смарт-холдинг».

«Смарт-холдинг» – одна из крупнейших инвестиционных групп Украины с фокусом на ключевые отрасли экономики, включая горно-металлургический и нефтегазовый комплексы, судостроение, недвижимость и сельское хозяйство.

Инвестиционная деятельность «Смарт-холдинга» сфокусирована на инвестициях как в Украину, так и в страны СНГ и Восточной Европы.