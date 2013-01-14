Право определять уровень тарифов на тепло и воду хотят передать Кабмину

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, предлагает передать Кабинету министров право определять уровень тарифов на тепло и воду, сообщили в пресс-службе регулятора.

Согласно сообщению, комиссия разработала и внесла в Кабмин постановления, согласно которым правительство будет определять уровень изменения тарифов на тепло- и водоснабжение, а также график таких изменений.

При этом регулятор в ответ на публикации в СМИ отмечает, что не планирует 30-процентного повышения тарифов на тепло и воду в Украине.

Расчеты по корректировке тарифов были сделаны Нацкомиссией летом 2012 года в рамках выполнения задачи по приведению тарифов к экономически обоснованному уровню. Осенью 2012 года расчеты были переданы в Кабинет министров для согласования. Расчеты показывали, что доведение тарифов до уровня покрытия будет достаточно существенным и ощутимым для населения, поэтому график корректировки тарифов был отклонен.

В Нацкомуслуг пояснили, что существует два термина - «экономически обоснованный» тариф (каким тариф должен быть) и «тариф к оплате за предоставленную услугу» (сколько платит население).

По состоянию на 14 января 2013 г, по расчетам комиссии, в среднем по Украине экономически обоснованный тариф на тепловую энергию для населения составляет 325 грн/Гкал. (действующий - 227 грн/Гкал., уровень возмещения - 70%).

В сфере водоснабжения средняя экономически обоснованная стоимость 1 куб.м воды для населения составляет 5,97 грн (действующий тариф - 3,63 грн/куб.м, уровень покрытия - 60%). Разницу между экономически обоснованным и действующим тарифом возмещает государство.

Справка УНИАН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, - государственный коллегиальный орган, созданный 23 ноября 2011 г. Задача комиссии - регулирование и лицензирование деятельности в сфере генерации, транспортировки и поставки тепла, водоснабжения и водоотвода.

Под контролем комиссии находятся 134 предприятия водоснабжения и водоотвода (около 89% рынка воды) и около 298 предприятий теплоэнергетики (около 96% рынка тепла).

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