Стоимость "вторички" Киева в 2012 г. выросла на 4,2% – до 1 916 долл./кв.м

На вторичном рынке недвижимости Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в 2012 году выросла на 4,24% (78 долл.) – до 1 916 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Деснянский район со средним показателем 1 525 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2 950 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Шевченковском – на 0,76% (18 долл.) – до 2 379 долл./кв. м, Голосеевском – на 0,51% (9 долл.) – до 1 785 долл., Днепровском – на 1,50% (24 долл.) – до 1 627 долл., Оболонском – на 10,54% (192 долл.) – до 2014 долл., Подольском – на 9,26% (156 долл.) – до 1 841 долл., Дарницком – на 10,29% (147 долл.) – до 1 575 долл., Святошинском – на 5,98% (91 долл.) – до 1 613 долл., Деснянском – на 5,39% (78 долл.) – до 1 525 долл./кв. м, Соломенском районе – на 7,59% (120 долл.) – до 1701 долл./кв. м.

При этом снижение стоимости квадратного метра жилья наблюдалось в Печерском районе – на 1,76% (53 долл.) – до 2950 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, в то же время, по данным информационно-аналитического портала «Столичная недвижимость», средняя стоимость жилья на вторичном рынке недвижимости Киева в 2012 году снизилась на 5% - 16,13 тыс. грн./кв.м.