"Вторичка" Харькова в 2012 г. подорожала на 4,36% – до 1 101 долл./кв.м

На вторичном рынке недвижимости Харькова средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в 2012 году выросла на 4,36%, или 46 долл., – до 1 101 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Червонозаводской район со средним показателем 926 долл./кв. м, самым дорогим – Киевский, где средняя цена продажи составила 1 370 долл./кв. м.

По данным компании, за прошлый год рост стоимости 1 кв. м жилья произошел в Ленинском районе – на 9,63% (100 долл.) – до 1 138 долл., Червонозаводском – на 2,77% (25 долл.) – до 926 долл., Киевском – на 0,81% (11 долл.) – до 1 370 долл., Октябрьском – на 2,20% (22 долл.) – до 1 024 долл., Фрунзенском – на 1,40% (14 долл.) – до 1 013 долл., Московском – на 7,69% (72 долл.) – до 1008 долл., Орджоникидзевском – на 4,51% (41 долл.) – до 950 долл., Дзержинском – на 1,78% (23 долл.) – до 1 316 долл., Коминтерновском районе – на 4,65% (42 долл.) - до 945 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания SV Development с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.