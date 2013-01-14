На вторичном рынке Львова стоимость жилья в 2012 г. выросла на 2,58% – до 1 470 долл./кв.м

На вторичном рынке недвижимости Львова средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в 2012 году выросла на 2,58%, или на 37 долл., – до 1 470 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Сиховский район со средним показателем 1 191 долл./кв. м, самым дорогим – Галицкий, где средняя цена продажи составила 1 798 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья в городе зафиксирован в Галицком районе – на 1,07% (19 долл.) – до 1 798 долл., Лычаковском районе – на 2,49% (33 долл.) – до 1 360 долл., Сиховском районе – на 1,02% (12 долл.) – до 1 191 долл./кв. м, Шевченковском районе – на 4,92% (61 долл.) – до 1 301 долл., Зализнычном районе – на 2,42% (32 долл.) – до 1 353 долл./кв. м, Франковском районе – на 3,38% (50 долл.) – до 1 531 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания SV Development с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.