"Вторичка" Одессы в 2012 г. выросла в цене на 1,9% – до 1 523 долл./кв.м

На вторичном рынке недвижимости Одессы средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в 2012 году выросла на 1,94% (29 долл.) – до 1 523 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался район Черемушки со средним показателем 1 242 долл./кв. м, самым дорогим – Приморский район, где средняя цена продажи составила 1 740 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдался в Приморском районе – на 1,34% (23 долл.) – до 1 740 долл., в районе Черемушки – на 1,22% (15 долл.) – до 1 242 долл., в районе Таирово – на 1,64% (23 долл.) – до 1 426 долл., в районе Молдаванка – на 6,33% (77 долл.) – до 1 293 долл., в поселке Котовского – на 4,45% (53 долл.) – до 1 244 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.