Жилье на вторичном рынке Донецка в 2012 году подорожало на 2,4%

На вторичном рынке недвижимости Донецка средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в 2012 году выросла на 2,41% - до 1 191 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Петровский район со средним показателем 838 долл./кв. м, самым дорогим – Ворошиловский, где средняя цена продажи составила 1 440 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период стоимость 1 кв. м жилья выросла в Кировском районе – на 10,71% (89 долл.) – до 920 долл./кв. м, Ворошиловском – на 1,69% (24 долл.) – до 1 440 долл., Ленинском – на 1,79% (17 долл.) – до 967 долл./кв. м, Куйбышевском – на 2,80% (26 долл.) – до 956 долл./кв. м, Петровском – на 6,35% (50 долл.) – до 838 долл./кв. м, Киевском – на 1,98% (26 долл.) – до 1 337 долл., Калининском – на 1,51% (18 долл.) – до 1 214 долл., Пролетарском – на 2,80% (26 долл.) – до 954 долл., Буденновском – на 3,65% (35 долл.) – до 994 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.