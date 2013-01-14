Жилье на вторичном рынке Днепропетровска в 2012 году подорожало на 4,05%

На вторичном рынке недвижимости Днепропетровска средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в 2012 году выросла на 4,05%, или на 47 долл., – до 1 208 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Ленинский район со средним показателем 952 долл./кв. м, самым дорогим – Бабушкинский, где средняя цена продажи составила 1 438 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости квадратного метра жилья зафиксирован в Бабушкинском районе – на 5,50% (75 долл.) – до 1 438 долл., Красногвардейском – на 8,35% (98 долл.) – до 1 271 долл., Индустриальном – на 8,25% (86 долл.) – до 1 129 долл., Самарском – на 7,51% (74 долл.) – до 1059 долл., Амур-Нижнеднепровском – на 8% (79 долл.) – до 1066 долл., Ленинском – на 6,97% (62 долл.) – до 952 долл./кв. м.

При этом снижение стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Жовтневом районе – на 2,79% (37 долл.) – до 1 290 долл., Кировском районе – на 2,16% (26 долл.) - до 1 179 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания SV Development с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.