Тарифы на тепло и воду будут повышаться поэтапно

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, предлагает поэтапное повышение тарифов на тепло- и водоснабжение, а также водоотвод с приведением их к экономически обоснованному уровню до 1 января 2015 года.

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров «Об утверждении Положения об установлении тарифов в сфере теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотвода с отклонением от экономически обоснованного уровня».

Как сообщили в пресс-службе регулятора, документ разработан Нацкомуслуг и внесен на рассмотрение Кабинета министров.

По словам председателя Нацкомуслуг Валерия Саратова, документ содержит порядок постепенного поэтапного приведения тарифов на тепло и воду для населения до экономически обоснованного уровня. Корректировка тарифов будет осуществляться поэтапно путем установления временных, ниже экономически обоснованных, тарифов.

В пресс-службе комиссии отметили, что до принятия этого положения регулятор не имел права устанавливать тарифы, которые ниже экономически обоснованных. Это означает, что коммунальные тарифы необходимо было бы повышать на 50% и больше. Но с началом действия временных тарифов повышение платы за коммунальные услуги будет ограничено и четко регламентировано, говорится в сообщении.

«Тарифы не могут быть убыточными - это приведет к разрушению предприятий. Но значительная часть населения не может платить рыночную цену коммунальных услуг. Поэтому и была выбрана модель установления тарифов ниже уровня себестоимости. Разница будет покрываться из бюджета», - сказал В.Саратов.

Предусматривается, что количество этапов корректировки тарифов будет определяться для каждого предприятия индивидуально, в зависимости от коэффициента предельного изменения тарифа. Этот коэффициент будет утверждать Кабмин на основании макроэкономических показателей и темпов экономического роста.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, предлагает передать Кабинету министров право определять уровень тарифов на тепло и воду.

По данным регулятора, на 14 января 2013 г., в среднем по Украине тарифы на тепловую энергию для населения покрывают 70% себестоимости производства, на воду — 60%.

Справка УНИАН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, - государственный коллегиальный орган, созданный 23 ноября 2011 г. Задача комиссии - регулирование и лицензирование деятельности в сфере генерации, транспортировки и поставки тепла, водоснабжения и водоотвода.

Под контролем комиссии находятся 134 предприятия водоснабжения и водоотвода (около 89% рынка воды) и около 298 предприятий теплоэнергетики (около 96% рынка тепла).

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