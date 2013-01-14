В Кабмине заявляют о необоснованности сообщений о повышении коммунальных тарифов

В Кабинете министров заявляют о необоснованности сообщений о повышении тарифов на коммунальные услуги.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, информация в СМИ о том, что Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, планирует повышение тарифов на коммунальные услуги на треть, не отвечает действительности.

Приведенные в СМИ расчеты были сделаны Национальной комиссией летом 2012 года в рамках выполнения задачи по приведению тарифов к экономически обоснованному уровню. Осенью 2012 года расчеты были переданы в Кабинет министров для согласования. Расчеты показывали, что доведение тарифов до уровня покрытия будет довольно существенным и ощутимым для населения. Поскольку социальная защита населения – это один из приоритетов государственной политики, графики коррекции тарифов были отклонены, заметили в правительстве.

В Кабмине выразили сожаление, что журналисты «не считали нужным обратиться к правительству или комиссии за комментариями и разъяснениями и поэтому распространили дезинформацию».