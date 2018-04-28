Тарифы на коммуналку: рост неизбежен вопреки заверениям власти

На повестке дня – повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. И хотя власть уверяла, что никогда на это не пойдет, нынешние заявления говорят об обратном. И тому есть определенные причины. Доведенная до коллапса экономика Украины не сможет выстоять без финансовых вливаний извне. Одним из таких источников ресурсов является Международный валютный фонд. Сотрудничество с ним приостановлено из-за неприятия властями Украины условий Фонда, среди которых и повышение тарифов на ЖКУ для населения. В дальнейшем без денег мирового донора погасить долги на внешних рынках не представляется возможным. По мнению международных экспертов, если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны МВФ, существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни. Кроме этого, на вложении инвестиций в нашу экономику тоже можно поставить крест, т.к. отношения с Фондом являются лакмусом жизнеспособности страны.

Именно поэтому сейчас и разрабатываются двухсторонние договоренности, одна из которых – новый кредит на 15 млрд долларов. Миссия МВФ прибудет в Украину 24 января и к этой дате все должно быть подкорректировано. Хотя, премьер-министр Николай Азаров ранее заявлял, что Украине нелегко обойтись без займов МВФ, но страна не будет брать их на неприемлемых условиях. «На самом деле мы действительно можем обойтись без кредитов и не возьмем эти кредиты на неприемлемых для нас условиях, но сделать это будет не так просто. Именно поэтому мы настойчиво стремимся найти компромисс с МВФ», - сказал Азаров.

Видимо «компромисс» найден. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, инициирует поэтапное повышение тарифов на тепло- и водоснабжение, а также водоотвод с приведением их к экономически обоснованному уровню до 1 января 2015 года. Документ уже внесен на рассмотрение Кабинетом министров, которому, кстати, комиссия предлагает передать право определять уровень тарифов.

По словам председателя Нацкомуслуг Валерия Саратова, корректировка тарифов будет осуществляться поэтапно путем установления временных, ниже экономически обоснованных, тарифов.

Причем в пресс-службе комиссии подчеркнули, что до принятия этого положения регулятор не имел права устанавливать тарифы, которые ниже экономически обоснованных. Это означает, что коммунальные тарифы необходимо было бы повышать на 50% и больше. Но с началом действия временных тарифов повышение платы за коммунальные услуги будет ограничено и четко регламентировано.

«Тарифы не могут быть убыточными - это приведет к разрушению предприятий. Но значительная часть населения не может платить рыночную цену коммунальных услуг. Поэтому и была выбрана модель установления тарифов ниже уровня себестоимости. Разница будет покрываться из бюджета», - пояснил Саратов.

Предусматривается, что количество этапов корректировки тарифов будет определяться для каждого предприятия индивидуально, в зависимости от коэффициента предельного изменения тарифа. Этот коэффициент будет утверждать Кабмин на основании макроэкономических показателей и темпов экономического роста.

***По данным регулятора, на 14 января 2013 г., в среднем по Украине тарифы на тепловую энергию для населения покрывают 70% себестоимости производства, на воду - 60%.

Все вроде бы правильно: платить нужно равноценно стоимости услуги. Но если сбросить со счетов качество ЖКУ, далеко несоответствующее необходимому, то остается вопрос платежеспособности населения. Когда условия предоставления займа МВФ были обнародованы, эксперты сразу высказали убеждение, которое не утратило актуальность, что повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги может в нынешних условиях привести к протестам или игнорированию оплаты этих услуг в целом. По их мнению, нынешние бюджеты большинства украинцев не выдержат повышения тарифов на тепло и электроэнергию до уровня экономически обоснованных при существующей системе субсидирования и без реализации соответствующих реформ сферы ЖКХ.

«К величайшему сожалению, констатирую, что на конец 2012 года уже 2,5 года действует новый закон о программе реформирования, но он практически не выполняется. Я считаю, что реформирование как таковое не происходит практически, в том числе в части одного из основных заданий этой программы – создания и воплощения в жизнь современной тарифной политики», - отметил экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

По его словам, приведение тарифов на тепло и электроэнергию к экономически обоснованным, то есть, в соответствии с ценой на газ, означает их рост, минимум, в 1,5 раза.

Вместе с тем, отметил Кучеренко, на сегодняшний день предприятия, производящие тепло и электричество, заявляют о значительных расходах, которые не покрываются из-за разницы в тарифе, установленном для них в соответствии с ценой за газ, и значительно низшем тарифе, установленном для населения. И эту разницу сегодня покрывает государство, но до какого момента оно это будет делать, пока не известно.

«Им (власти – ред.) действительно нужно повышать тарифы, чтобы разговаривать с МВФ. С другой стороны, они не в состоянии повышать, потому что люди не поймут. Можно позорить тепловиков сколько угодно, но если в структуре себестоимости цена на газ составляет 70%, и она уже задана максимальной, что бы они ни делали, но тариф будет безумным, и люди его просто не поднимут. Тем более, что огромная проблема – мы не в состоянии построить нормальную систему социальных субсидий в стране, где 50% денег в тени. Часть людей получает «конверт», а часть не получает. Но мы не знаем конкретно, кто получает, а кто нет. А тарифами мы ударим по всем», - отметил Кучеренко.

По его убеждению, к тарифной реформе нужно подходить комплексно и одновременно с реформированием других смежных сфер.

Так, по мнению Кучеренко, следует осуществить капитальный ремонт и модернизацию теплосистем, утеплить дома, оборудовать их счетчиками потребленного тепла, а в дальнейшем и каждую квартиру такими средствами учета тепла, в том числе системами регулирования потребления.

«Невозможно рассматривать жилищно-коммунальную реформу в отрыве от других системных вещей, которые должны состояться. Одновременно должно быть реформирование регулирования энергетики и ценообразования в энергетике, иначе энергетики задавят Нацбанк. Кстати, что они сейчас и делают. Одновременно должна быть модернизирована система социальных льгот и субсидий», - отметил Кучеренко.

По его убеждению, повышению тарифов до экономически обоснованных может происходить очень постепенно – в течение около 10 лет, параллельно с реализацией программ реформирования других смежных отраслей.

Директор Института города Александр Сергиенко по поводу существующей системы субсидий в Украине добавил, что большинство из тех, кто получает такую помощь от государства, - это одинокие пенсионеры.

«До молодых семей, до работающих эта помощь не доходит. Поэтому при таком подходе мы 1% защищаем, но все население прессуется. Часть, мы точно знаем, что это - пенсионеры, а всех остальных мы не знаем, не знаем об их объеме доходов. И потому это - выбрасывание денег на ветер», - сказал эксперт.

По его мнению, начинать изменять тарифную политику нужно с внедрения четкого учета потребления энергии.

Сергиенко подчеркнул, что люди должны платить за потребленные гигакалории, а не за квадратные метры своих квартир, которые отапливаются, как сейчас, однако вопрос установления счетчиков не решен в большинстве регионов Украины.

К советам экспертов в Украине зачастую не прислушиваются. К сожалению.

Когда статья была готова к публикации, Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина обнародовал заявление о необоснованности сообщений о повышении тарифов на коммунальные услуги.

Как пояснили в правительстве, приведенные расчеты были сделаны Национальной комиссией летом 2012 года в рамках выполнения задачи по приведению тарифов к экономически обоснованному уровню. Осенью 2012 года расчеты были переданы в Кабинет министров для согласования. Они показывали, что доведение тарифов до уровня покрытия будет довольно существенным и ощутимым для населения. Поскольку социальная защита населения – это один из приоритетов государственной политики, графики коррекции тарифов были отклонены, подчеркнули в правительстве.

Заметьте - "графики коррекции тарифов были отклонены". Всего лишь графики...

Елена Быстрицкая (УНИАН)