Стоимость аренды квартир в Киеве в 2012 году выросла на 21%

Средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в 2012 году выросла на 20,94% (120 долл.) – до 693 долл. за квартиру в месяц.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

При этом самым дешевым оставался Дарницкий район, где средняя цена аренды 1-комнатной квартиры составляет 436 долл./месяц, самым дорогим был Печерский район с арендной ставкой в 699 долл. в месяц.

По данным компании, за указанный период в Печерском районе месячная стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 123 долл. – до 699 долл., 2-комнатных – на 134 долл. - до 880 долл., 3-комнатных – на 139 долл., до 1029 долл.

В Шевченковском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 120 долл. – до 587 долл., 2-комнатных – на 206 долл., до 970 долл., 3-комнатных – на 223 долл. – до 1130 долл.

В Голосеевском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 71 долл., до 437 долл., 2-комнатных – на 69 долл., до 548 долл., 3-комнатных – на 98 долл., до 788 долл.

В Оболонском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 97 долл. – до 540 долл., 2-комнатных – на 101 долл., до 653 долл., 3-комнатных – на 107 долл., до 804 долл.

В Подольском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 106 долл. – до 495 долл., 2-комнатных – на 137 долл., до 657 долл., 3-комнатных – на 158 долл., до 786 долл.

В Соломенском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 81 долл. - до 455 долл., 2-комнатных – на 127 долл., до 618 долл., 3-комнатных – на 117 долл., до 780 долл.

В Святошинском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 98 долл., до 444 долл., 2-комнатных – на 116 долл., до 593 долл., 3-комнатных – на 147 долл., до 749 долл.

В Днепровском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 86 долл. – до 440 долл., 2-комнатных – на 96 долл., до 588 долл., 3-комнатных – на 115 долл. – до 711 долл.

В Дарницком районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 81 долл. – до 436 долл., 2-комнатных – на 79 долл., до 542 долл., 3-комнатных – на 82 долл., до 660 долл.

В Деснянском районе стоимость аренды 1-комнатных квартир выросла на 92 долл., до 446 долл., 2-комнатных – на 98 долл., до 570 долл., 3-комнатных – на 108 долл., до 724 долл.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость аренды 1-3-комнатных квартир в Киеве в 2011 году выросла на 11,55% (59 долл.) – до 570 долл. за квартиру в месяц.