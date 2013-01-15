Нацкомуслуг предлагает расчитывать ежеквартально возмещение разницы в тарифах на ЖКУ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, предлагает ежеквартально, а не ежегодно, проводить расчеты по возмещению разницы в тарифах на коммунальные услуги, сообщили в пресс-службе регулятора.

Как указывается в сообщении, проект постановления Кабинета министров «Об утверждении Порядка возмещения разницы между экономически обоснованным и установленным временным тарифом для населения для субъектов естественных монополий и субъектов хозяйствования на смежных рынках в сфере теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения» комиссия внесла на рассмотрение правительства.

В Нацкомуслуг напомнили, что на сегодня население платит за воду и тепло по тарифам, значительно ниже экономически обоснованных. В среднем по Украине тарифы покрывают около 60% себестоимости водоснабжения и 70% себестоимости производства тепловой энергии. Разницу предприятиям выплачивает государство.

Когда новый порядок вступит в силу, то такие расчеты будут проводиться ежеквартально, а не по результатам года, как сейчас. При этом определение сумм возмещений будет определяться как разница между экономически обоснованным и реально действующим тарифом.

***Экономически обоснованный тариф - тариф на коммунальную услугу по категориям потребителей, установленный или определенный уполномоченным органом в соответствии с порядками формирования тарифов на коммунальные услуги на уровне, который покрывает экономически обоснованные плановые расходы на коммунальную услугу с учетом планируемой прибыли.

Временный тариф - тариф на коммунальную услугу, имеющий отклонения от экономически обоснованного уровня, установленный уполномоченным органом на переходный период по категориям потребителей.

Переходный период - расчетный период, на который уполномоченный орган устанавливает временные тарифы на коммунальную услугу по календарному графику по соответствующим этапам.

Справка УНИАН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, - государственный коллегиальный орган, созданный 23 ноября 2011 г. Задача комиссии - регулирование и лицензирование деятельности в сфере генерации, транспортировки и поставки тепла, водоснабжения и водоотвода.

Под контролем комиссии находятся 134 предприятия водоснабжения и водоотвода (около 89% рынка воды) и около 298 предприятий теплоэнергетики (около 96% рынка тепла).