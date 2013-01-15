Минфин предлагает начислять налог на жилье по общей, а не жилой площади

Министерство финансов предлагает начислять налог на жилую недвижимость по общей, а не жилой площади.

Об этом говорится в законопроекте «О внесении изменений в ст. 265 Налогового кодекса относительно налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка», обнародованном на сайте министерства.

Изменениями предлагается заменить слова «жилая площадь» на «общую площадь».

Предусматривается, что закон вступит в силу с дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года вступила в силу ст. 265 Налогового кодекса, которой введен новый местный налог - налог на недвижимость, отличную от земельного участка, плательщиками которого являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты – собственники жилой недвижимости.

База налогообложения жилой площади, находящейся в собственности физического лица – налогоплательщика, уменьшается для квартир площадью 120 кв. м и домов площадью 250 кв. м. Квартиры и дома площадью до 120 кв. м и до 250 кв. м, согласно Налоговому кодексу, налогом не облагаются.

Ставка налога за 1 кв. м определена в размере 1% минимальной заработной платы (или 11,47 грн на 1 января 2013 года) для квартир жилой площадью не более 240 кв. м и жилых домов жилой площадью не более 500 кв. м и 2,7% минимальной зарплаты (или 30,79 грн) для квартир жилой площадью свыше 240 кв. м и домов жилой площадью более 500 кв. м.