В Институте Генплана Киева настаивают на безотлагательности строительства нового моста через Днепр

В Институте Генерального плана Киева настаивают на безотлагательности строительства нового моста через Днепр - Южного транспортного перехода.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе института, специалисты учреждения отмечают, что проектом нового Генерального плана города Киева к безотлагательному строительству отнесены, прежде всего, детские учреждения, школы, объекты для занятий физкультурой и спортом, инженерные сооружения, транспортные развязки и т.п. В частности, в первую очередь предусмотрены развязки на Почтовой, Ленинградской, Привокзальной (Дарница-Пассажирская) и Голосеевской площадях, а также реконструкция развязки и Шулявского путепровода.

«Кроме завершения строительства Подольского мостового перехода и линии метро на Троещину, необходимо в ближайшее время начать проектирование и строительство Южного транспортного перехода через Днепр в продолжение улицы Заболотного с выходом на Левый берег по южной черте города Киева», - отметил руководитель разработчиков – начальник коммунальной организации «Институт Генерального плана г. Киева» Сергей Броневицкий.

Технико-экономическое обоснование Южного перехода, по его информации, уже разрабатывается, и оно покажет, какой его тип необходим - мостовой или тоннельный.

Справка УНИАН. В Киеве действуют восемь мостовых переходов через Днепр (Южный, Московский, Дарницкий железнодорожно-автомобильный, имени Патона, Гаванский, Дарницкий железнодорожный, Петровский железнодорожный и мост Метро). С 28 декабря 2003 года продолжается строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода. Переход должен быть комбинированным мостом – общим для движения автотранспорта и поездов метро.

Также город имеет незначительное количество небольших мостов, построенных над проливами Днепра.