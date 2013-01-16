Земля под коттеджную застройку в Одесской области в 2012 г. подешевела до 4 745 долл. за сотку

Средняя стоимость земли в Одесской области под коттеджное строительство в 2012 году снизилась на 6,67% (339 долл.) – до 4 745 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, в области самым дешевым оставался Беляевский район со средним показателем 2 408 долл./сотка, самым дорогим – Овидиопольский район, где средняя цена продажи составила 5 834 долл./сотка.

По информации компании, за указанный период стоимость земельных участков в Овидиопольском районе снизилась на 6,76% (423 долл.) – до 5 834 долл./сотка, в Ильичевске – снизилась на 9,10% (562 долл.) – до 5612 долл./сотка, в Коминтерновском районе – снизилась на 8,50% (449 долл.) – до 4832 долл./сотка, в Белгород-Днестровском – снизилась на 11,11% (494 долл.) – до 3 952 долл./сотка, в Беляевском районе – выросла на 1,05% (25 долл.) – до 2 408 долл./сотка.

Компания проводит анализ только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в Одесской области под коттеджное строительство в 2011 году снизилась на 18,82% (1 196 долл.) – до 5 158 долл. за сотку.

Компания SV Development с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.