Стоимость земли под коттеджи во Львовской области в 2012 г. снизилась до 2 010 долл. за сотку

Средняя стоимость земли во Львовской области под коттеджное строительство в 2012 году снизилась на 5,59% (119 долл.) – до 2 010 долл. за сотку, сообщили УНИАН в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым в области оставался Каменско-Бугский район со средним показателем 1015 долл./сотка, самым дорогим – Пустомытовский район, где средняя цена продажи составила 2 287 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Пустомытовском районе снизилась на 7,03% (173 долл.) – до 2 287 долл./сотка, в Яворовском – снизилась на 6,22% (109 долл.) – до 1 643 долл./сотка, в Жовковском – снизилась на 2,66% (32 долл.) – до 1 169 долл./сотка, в Каменско-Бугском районе – выросла на 4,25% (41 долл.) - до 1005 долл./сотка, в Городокском – выросла на 1,76% (28 долл.) – до 1 623 долл./сотка.

Компания проводит анализ только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли во Львовской области под коттеджное строительство в 2011 году снизилась на 14,18% (353 долл.) – до 2 137 долл. за сотку.

«SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.