Стоимость земли под коттеджи в Днепропетровской обл. в 2012 г. снизилась до 2 189 долл. за сотку

Средняя стоимость земли в Днепропетровской области под коттеджное строительство в 2012 году снизилась на 0,77%, или 17 долл., – до 2 189 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, самым дешевым в области оставался Криничанский район со средним показателем 918 долл./сотка, самым дорогим – Синельниковский район, где средняя цена продажи составила 2 454 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Днепропетровском районе области снизилась на 0,43% (10 долл.) – до 2 319 долл./сотка, в Новомосковском – снизилась на 0,82% (9 долл.) – до 1 083 долл./сотка, в Криничанском – снизилась на 5,56% (54 долл.) – до 918 долл./сотка, в Синельниковском – снизилась на 5,29% (137 долл.) - до 2 454 долл./сотка.

Анализ компании проводится только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в Днепропетровской области под коттеджное строительство в 2011 году снизилась на 14%, или 361 долл., – до 2 218 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания SV Development с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.