Земля под коттеджную застройку в Харьковской области в 2012 г. подорожала до 1783 долл. за сотку

Средняя стоимость земли в Харьковской области под коттеджное строительство в 2012 году выросла на 0,34%, или на 6 долл., – до 1783 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, самым дешевым в области оставался Чугуевский район со средним показателем 1115 долл./сотка, самым дорогим – Харьковский район, где средняя цена продажи составила 1857 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков в Харьковском районе снизилась на 0,21% (4 долл.) – до 1857 долл./сотка, в Дергачевском – выросла на 0,82% (14 долл.) – до 1723 долл./сотка, в Чугуевском – выросла на 8,99% (92 долл.) – до 1115 долл./сотка.

Анализ компании проводится только для участков под индивидуальное жилищное строительство, не включая земли с другим целевым назначением.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в Харьковской области под коттеджное строительство в 2011 году снизилась на 2,76%, или 51 долл., – до 1795 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.