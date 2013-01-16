Стоимость земли в пригороде Киева в 2012 г. снизилась на 4,5% – до 3 132 долл. за сотку

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в 2012 году снизилась на 4,54%, или 149 долл., – до 3 132 долл. за сотку, сообщили УНИАН в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, самым дешевым оставался Фастовский район со средним показателем 1 046 долл./сотка, самым дорогим – Киево-Святошинский район, где средняя цена продажи составила 4 723 долл./сотка.

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков снизилась в Киево-Святошинском районе - на 6,72% (340 долл.) - до 4 723 долл./сотка, Броварском - на 6,06% (161 долл.) - до 2 494 долл./сотка, Васильковском - на 9,25% (195 долл.) - до 1 914 долл./сотка, Бородянском - на 9,71% (167 долл.) - до 1 552 долл./сотка, Бориспольском - на 7,04% (254 долл.) - до 3 352 долл./сотка, Фастовском - на 2,24% (24 долл.) - до 1 046 долл./сотка.

При этом рост стоимости земли произошел в Вышгородском районе - на 1,50% (43 долл.) - до 2 905 долл./сотка, Макаровском - на 8,47% (132 долл.) - до 1 691 долл./сотка, Белоцерковском - на 1,07% (12 долл.) - до 1 135 долл./сотка, Барышевском - на 1,49% (16 долл.) - до 1 087 долл./сотка, Кагарлыкском - на 4,53% (63 долл.) - до 1 455 долл./сотка, Иванковском - на 6,10% (65 долл.) - до 1 130 долл./сотка, Переяслав-Хмельницком районе - на 8,83% (86 долл.) - до 1 060 долл./сотка, Обуховском районе - на 4,50% (176 долл.) - до 4 086 долл./сотка.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в 2011 году снизилась на 16,05%, или 634 долл., – до 3 316 долл. за сотку.

Справка УНИАН. Компания SV Development с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.