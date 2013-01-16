Количество сделок по продаже домов в Киевской области в 2012 году выросло на 30%

Количество сделок по продаже частных домов в Киевской области (районные центры, пгт, села) в 2012 году выросло на 29,7% - до 9 807 сделок, сообщили УНИАН в агентстве недвижимости SV Realty (компании SV Development).

Наибольшим спросом пользовались дома площадью до 170 кв. м (52% сделок), 33% приходится на дома площадью 170-250 кв. м, 9% - на домовладения площадью 250-300 кв. м и 6% - на объекты площадью свыше 300 кв. м.

По данным агентства, максимальное количество сделок (43%) приходится на дома стоимостью от 30 до 100 тыс. долл., 30% - в ценовой категории от 100 до 150 тыс. долл., 16% - в ценовой категории от 150 до 200 тыс. долл. и 11% - в категории свыше 200 тыс. долл.

При этом самым дешевым оставался Сквирский район со средним показателем 285 долл./кв. м (включая стоимость земельного участка возле дома). Самым дорогим был Обуховский район со средним показателем 1 540 долл./кв. м (включая стоимость земельного участка возле дома).

Напомним, в 2011 году в Киевской области было заключено 7 558 сделок купли-продажи частных домов в населенных пунктах (районные центры, пгт, села).