ЕБРР предоставит ритейлеру «Новус» кредит до 50 млн долл.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит украинской розничной сети Novus долгосрочный кредит на сумму до 50 млн долл.

Об этом агентству УНИАН сообщил ведущий советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов. По его информации, соответствующее решение было принято советом директоров банка в среду.

Также он сообщил, что подписание всех необходимых документов в рамках данного проекта планируется провести в течение месяца.

Как сообщал УНИАН, получателем кредита выступает Novus Group. При этом в разделе контактов данной компании указан представитель BT Invest, Ltd Гинтаутас Павалкис (Gintautas Pavalkis).

В апреле 2013 года сеть продуктовых супермаркетов Novus планирует открыть магазин на территории жилого комплекса “Комфорт Таун” по ул. Регенераторной, 4 в Киеве, а также супермаркет в составе жилого комплекса «Паркові озера», генподрядчиком строительства которого выступает компания «Інтергал-Буд».

Справка УНИАН. Novus – сеть супермаркетов и торговых центров. По состоянию на 10 сентября т.г. сеть включает около 20 магазинов в Киеве, Борисполе, Севастополе, Ривном, Черкассах, Тернополе, Корце (Ривненская обл.) и Романове (Житомирская обл.).

Супермаркеты Novus работают в форматах «магазинов у дома» площадью от 800 кв. м, гипермаркетов площадью торгового зала до 7 тыс. кв. м. Основным форматом Novus являются супермаркеты площадью 3 тыс. кв. м. Управление сетью осуществляет литовский холдинг BT Invest.

BT Invest – управляющая компания с головным офисом в Литве, созданная бывшими акционерами крупнейшего украинского производителя соков «Сандора» Игорем Беззубом и Раймондасом Туменасом. Компания также развивает девелоперское направление.