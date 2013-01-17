Нотариусы не имеют права отказывать в регистрации прав на недвижимость — Укргосреестр

Нотариусы не имеют права отказывать гражданам в проведении государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в четверг, 17 января, сообщила первый заместитель председателя Государственной регистрационной службы Инна Завальная.

«Оснований для отказа в регистрации нет. Если у вас есть такие факты, то сообщайте об этом в департамент нотариата Министерства юстиции, который осуществляет контроль за ними», - сказала она.

И.Завальная также отметила, что для деятельности нотариусов как государственных регистраторов вся необходимая нормативная база принята.

«Для работы нотариуса как государственного регистратора вся нормативно-правовая база принята: принят закон, постановления Кабмина и соответствующие подзаконные акты, приказы. Абсолютно вся нормативно-правовая база с точки зрения государственной регистрации вещных прав принята», - уточнила она.

По словам И.Завальной, кроме госпошлины за регистрацию прав на недвижимость и платы, приказом Минюста установлена плата в размере 68 грн, которые платит гражданин за поиск нотариусом ведомостей в реестре вещных прав при осуществлении транзакций.

Как сообщал УНИАН, по оценкам экспертов, стоимость услуг нотариусов при регистрации сделок с жильем с 1 января 2013 года, когда вступили в силу новые правила регистрации прав на недвижимость, может вырасти.

Напомним, с 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость проводят органы Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) вместо Бюро технической инвентаризации, за которым остались функции проведения технической инвентаризации объектов недвижимости.

Нотариусы регистрируют переход права собственности на недвижимое имущество, то есть «вторичную» госрегистрацию недвижимости. При заверении договоров купли-продажи, мены, дарения недвижимого имущества и земельных участков, обретения права собственности на унаследованную недвижимость и т.п. нотариус осуществляет одновременно процедуру государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество в Государственном реестре вещевых прав на недвижимое имущество. Сведения в Реестр нотариус вносит «день в день».