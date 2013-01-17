Данные из реестров БТИ могут перенести в Госреестр вещных прав на недвижимость

Государственная регистрационная служба разработает законопроект, предусматривающий перенос данных из бумажных реестров бюро технической инвентаризации в электронный Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в четверг сообщила первый заместитель председателя Государственной регистрационной службы (Укргосреестра) Инна Завальная.

«Мы готовим проект закона, где будет предусмотрено, что эта информация (реестры БТИ - УНИАН) является государственной собственностью, она подлежит передаче Государственной регистрационной службе», - сказала она.

Говоря о возможных сроках переноса данных из бумажных носителей в электронный, И.Завальная отметила, что технически информация не может быть передана в один день, поскольку БТИ создавались не по территориальному принципу, а для переноса потребуется время.

«Мы понимаем, что это проблема не одного дня», - добавила она.

И.Завальная отметила, что Временное положение о порядке государственной регистрации вещных прав предусматривало, что БТИ должны были перенести информацию с бумажных носителей в электронный реестр. Однако БТИ этого не сделали.

Первый зампредседателя Укргосреестра считает, что БТИ не будут против передачи этих материалов в Укргосреестр, поскольку количество работников бюро уменьшилось в связи с сокращением количества функций.

И.Завальная уточнила, что законопроект находится на стадии разработки, подать в Кабмин документ планируется в ближайшее время.

Она также сообщила, что 15 апреля, когда Государственная налоговая служба рассчитывает получить данные из Госреестра вещных прав на недвижимость, реестр будет наполнен настолько, сколько информации будет внесено в него по заявочному принципу.

"Мы им передадим информацию, которая содержится в реестре прав собственности, который вели БТИ с 2003-2004 годов. Это все, что мы им можем передать. Остальная информация находится на бумажных носителях бюро технической инвентаризации", - добавила И.Завальная.

Напомним, с 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость проводят органы Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) вместо Бюро технической инвентаризации, за которым остались функции проведения технической инвентаризации объектов недвижимости.