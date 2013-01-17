Коттеджи под Киевом в 2012 году подорожали на 4,2%

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в киевском регионе в 2012 году выросла на 4,24% (41 долл.) – до 1007 долл. за 1 кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Согласно сообщению, в Киеве стоимость индивидуальных домов за указанный период выросла на 7,83% (108 долл.) – до 1 272 долл./кв. м.

При этом в области самым дешевым оставался Сквирский район со средним показателем 285 долл./кв. м, самым дорогим – Обуховский район, где средняя цена продажи составила 1 540 долл./кв. м.

По данным компании, в прошлом году рост стоимости коттеджей зафиксирован в Обуховском районе - на 10,39% (145 долл.) - до 1 540 долл./кв. м, Кагарлыкском - на 8,04% (51 долл.) - до 685 долл./кв. м, Фастовском - на 23,12% (120 долл.) - до 639 долл./кв. м, Переяслав-Хмельницком - на 18,78% (80 долл.) - до 506 долл./кв. м, Богуславском - на 15,18% (56 долл.) - до 425 долл./кв. м, Яготинском - на 14,29% (51 долл.) - 408 долл./кв. м, Таращанском - на 21,75% (62 долл.) - до 347 долл./кв. м, Сквирском районе — на 25% (57 долл.) - до 285 долл./кв. м, Киево-Святошинском районе — на 5,87% (81 долл.) - до 1 462 долл./кв. м, Васильковском - на 5,69% (57 долл.) - до 1 014 долл./кв. м, Мироновском — на 8,78% (41 долл.) - до 508 долл./кв. м, Иванковском — на 5,78% (20 долл.) - до 366 долл./кв. м, Белоцерковском районе — на 7,44% (38 долл.) - до 549 долл./кв. м.

При этом снижение стоимости домовладений наблюдалось в Згуровском — на 12,18% (47 долл.) - до 339 долл./кв. м, Бориспольском - на 6,71% (86 долл.) - до 1 196 долл./кв. м, Макаровском - на 7,10% (72 долл.) - до 942 долл./кв. м, Броварском - на 0,21% (2 долл.) - до 930 долл./кв. м, Вышгородском - на 3,58% (33 долл.) - до 890 долл./кв. м, Бородянском — на 4,91% (42 долл.) - до 813 долл./кв. м, Барышевском - на 2,75% (13 долл.) - до 460 долл./кв. м, Ракитнянском районе - на 6,07% (23 долл.) - до 356 долл./кв. м.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области по состоянию на сентябрь 2012 года продажи ведутся в 73 коттеджных городках.