Около 1,3 тыс. жителей Кировограда остались без теплоснабжения из-за аварии в котельной

В поселке Новое г. Кировоград из-за аварии в котельной около 1,3 тыс. жителей остались без теплоснабжения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

Как говорится в сообщении, 17 января в 13.40 в поселке Новое г. Кировоград на территории котельной КП «Теплоэнергетик» (здание размером 18х60, 1972 года застройки) произошло частичное (около 20 м) разрушение верхней части дымовыводящей трубы (общая высота трубы 85 м), что привело к повреждению дымовыводящего канала.

Жертв и пострадавших нет. Работа котельной приостановлена.

Котельная обеспечивала теплоснабжением 28 жилых домов (из них девятиэтажных – 8 и пятиэтажных - 20. Всего в домах проживает около 6 тыс. 870 жителей, из них без центрального теплоснабжения остались около 1 тыс. 300 жителей), 2 школы, детский сад и больница (стационар отсутствует). Учебный процесс в школах и работа детского сада прекращаться не будет.

По состоянию на 7 часов утра 18 января на месте работает городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. К аварийно-восстановительным работ привлечены бригады «Кировоградоблэнерго» и личный состав и техника Территориального управления МЧС, развернут мобильный пункт обогрева. Причина разрушения трубы устанавливается.

Происшествие находится на контроле Территориального управления МЧС в Кировоградской области.