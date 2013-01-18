В Украине по уровню дороговизны аренды жилья лидируют Киев, Одесса и Донецк — эксперт

В Украине самые высокие цены на аренду жилья в Киеве, Одессе и Донецке, самые доступные - в Чернигове, Черновцах и Хмельницком, сообщает портала бесплатных объявлений Slando.

По данным портала, средняя цена месячной аренды однокомнатной квартиры в Украине составляет 1620 грн, двухкомнатной – 2663 грн, трехкомнатной - 2818 грн, а четырехкомнатной – 5200 грн. Но в зависимости от региона цены существенно разнятся.

В частности, самую низкую стоимость аренды квартир предлагают владельцы жилья из областных центров Западной Украины: менее чем за 1200 грн можно снять приличную «гостинку» в Черновцах, Хмельницком и Тернополе. Аналогичные цены также в Чернигове и Херсоне.

Вместе с тем, самая высокая стоимость аренды квартир наблюдается в столице. Съем жилья в Киеве обходится в 2,5 раза дороже, чем в среднем по Украине. К примеру, столичная «гостинка» обойдется в более 4000 грн в месяц, двухкомнатная квартира - 6200 грн, трехкомнатная - 8600 грн, четырехкомнатная - 13,5 тыс. грн.

По оценкам портала, стоимость аренды жилья в Одессе и Донецке ниже столичного уровня, но также существенно превышают среднеукраинские показатели. В частности, аренда однокомнатной квартиры в Одессе будет стоить 2650 грн, в Донецке – 2510 грн.

В зимний период цены на аренду недвижимости в Крыму примерно равны средней стоимости по Украине. К примеру, в Севастополе «гостинку» можно снять за 1540 грн в месяц, а в Симферополе – за 2040 грн.

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