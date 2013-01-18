В Украине ожидается рост объема иностранных инвестиций в недвижимость - «Эрнст энд Янг»
Украинская недвижимость остается привлекательной для иностранных инвесторов. Ожидается, что объем инвестиций в этот сегмент в 2013 году превысит показатели 2012 года.
Об этом сообщает международная аудиторская компания «Эрнст энд Янг» со ссылкой на результаты ежегодного международного исследования «Инвестиционная привлекательность рынка недвижимости в 2013 г.».
Согласно данным исследования, 80% участников исследования рассматривают Украину как привлекательное направление для инвестиций в 2013 году.
При этом 65% опрошенных считают, что вложения международных инвесторов в украинскую недвижимость увеличатся по сравнению с 2012 годом.
70% инвесторов считают, что в 2013 году объем сделок M&A в Украине будет превышать уровень 2012 года. 60% респондентов намерены сосредоточиться на торговой недвижимости.
Большинство респондентов (90%) обеспокоены ограниченным доступом к долговому финансированию, что может препятствовать совершению сделок. Около 80% респондентов также ожидают, что банки будут продлевать срок погашения проблемных кредитов.
По мнению старшего менеджера отдела услуг в сфере недвижимости «Эрнст энд Янг» в Украине Сергея Кекуха, самым перспективным сегментом для инвестирования в Украине по-прежнему является торговый. Рынок торговых помещений продолжает демонстрировать положительную динамику, несмотря на замедление общеэкономического роста.
В исследовании приняли участие инвесторы из 15 европейских стран (Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Польши, России, Турции, Испании, Швеции, Швейцарии, Украины и Великобритании), информацию предоставили 500 компаний. В этом году Украина участвует в исследовании впервые.
Справка УНИАН. Компания «Эрнст энд Янг» является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Работает на рынке Украины с 1991 года.
«Инвестиционная привлекательность рынка недвижимости» (The Trend Indicator for Real Estate Assets Investment 2013) – это ежегодное исследование, проводимое «Эрнст энд Янг» на основе анкетирования, в ходе которого инвесторы в сфере недвижимости дают общую оценку условий на рынке инвестиций в недвижимость.
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