Депутат предлагает вернуть БТИ функцию по техинвентаризации

Народный депутат Сергей Мищенко (внефракционный) обратился к вице-премьер-министру Александру Вилкулу с требованием остановить приказ Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства «Об утверждении изменений в Инструкцию о порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества», которым расширен круг субъектов по проведению технической инвентаризации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе депутата.

По мнению С.Мищенко, приказ фактически ликвидирует коммунальные предприятия БТИ и передает их полномочия частным нотариусам.

«За ширмой якобы облегчения жизни гражданам в действительности скрывается банальное перераспределение финансовых потоков», - считает он.

По словам депутата, коммунальные предприятия БТИ ежегодно платят в местные бюджеты налоги в размере 3 млрд грн.

«Сегодня эти средства у общин забирают, прикрываясь «благими намерениями». Зная уровень теневых операций в сфере частных нотариусов, львиная доля этих средств точно не попадет в государственный или местные бюджеты», - сказал он.

С.Мищенко считает, что, согласно приказу, оформлять сделки по продаже, отчуждению имущества будут исключительно нотариусы, без профессиональной подготовки, без проверки объектов и помещений.

Он также отметил, что фактически с момента выхода приказа каждый желающий может провести любую перепланировку со сносом несущих стен, коммуникаций, зная, что никто за этим не будет следить.

С.Мищенко предполагает, что значительно возрастет количество мошеннических схем, поскольку на объекты, которые будут продаваться, передаваться, дариться, не будет приходить специалист.

Кроме того, обеспокоенность депутата вызывает и доступ частных структур, иностранцев и лиц без гражданства к архивным сведениям об атомных станциях, объектах СБУ, Генпрокуратуры, милиции, Вооруженных сил, которые также являются объектами инвентаризации.

«Учитывая все эти факторы, которые непременно приведут к количеству случаев мошенничества, в отдельных случаях, человеческих жертв, я обратился к вице-премьер-министру А.Вилкулу с требованием приостановить действие этого приказа», - сообщил С.Мищенко.

Депутат добавил, что 15 января в Киеве состоялось собрание 220 руководителей БТИ, которые единогласно поддержали его обращение.

По его словам, в ближайшее время такое же обращение будет направлено премьер-министру Николаю Азарову.

Как сообщал УНИАН, согласно приказу Минрегиона №658 «Об утверждении изменений в Инструкцию о порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества» от 28 декабря 2012 года, техническая инвентаризация объектов недвижимого имущества проводится субъектами хозяйствования, в составе которых работает хотя бы один исполнитель работ по технической инвентаризации, прошедший профессиональную аттестацию в Минрегионе.

Техинвентаризация проводится перед принятием в эксплуатацию завершенных строительством объектов, в том числе, после проведения реконструкции и капитального ремонта; перед проведением государственной регистрации права собственности на объект незавершенного строительства. А также перед проведением государственной регистрации права собственности на объект недвижимого имущества, образовавшегося в результате раздела, объединения объекта недвижимого имущества или выделения доли из объекта недвижимого имущества, кроме случаев, когда в результате такого раздела, объединения или выделения доли завершенный строительством объект принимался в эксплуатацию. В других случаях техническая инвентаризация проводится по желанию заказчика.

Срок выполнения работ по техинвентаризации устанавливается договором, который заключается заказчиками инвентаризации.