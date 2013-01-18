Рынок оборудования для ЖКХ в Украине находится в кризисном состоянии - опрос

Более трети компаний-операторов считают, что рынок оборудования и технологий отопления, водоснабжения, водоочистки и кондиционирования в Украине находится в состоянии спада.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией-аудитором RussCom IT Systems для компании «Премьер Экспо» (организатор выставки «Аква-Терм Киев»).

Согласно опросу участников выставки, 33,3% респондентов отметили, что рынок находится в кризисном состоянии, связывая это с экономической нестабильностью в стране, а также со спадом (стагнацией) в строительной сфере.

В то же время, примерно столько же (33,1%) считают, что рынок развивается, 28,3% - находится в состоянии стагнации.

31,7% опрошенных отметили рост оборотов своих компаний в 2012 году, 32,3% - стабильность оборота. 26,3% респондентов заявили о снижении оборотов их компаний за прошедший год, что обусловлено высоким уровнем конкуренции, низкой покупательской способностью и нестабильной экономической и политической ситуацией в стране.

Опрос проводился с 6 ноября по 3 декабря 2012 года методом интервью по телефону.

В опросе приняли участие представители 505 компаний.