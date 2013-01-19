Объем рынка коммунальных услуг в 2012 году составил 45 млрд грн

Объем рынка коммунальных услуг в Украине в 2012 году составил 45 млрд грн, из которых 30 млрд грн – рынок тепла, и порядка 15 млрд грн – рынок водоснабжения и водоотведения.

Об этом глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, Валерий Саратов рассказал в интервью газете «Зеркало недели. Украина».

«Причем ежегодно эти объемы увеличиваются», - добавил В.Саратов.

Он также заявил, что действующие тарифы не покрывают себестоимости услуг. «По теплоснабжению покрытие составляет 70%, по водоснабжению – 60%. Предприятия постоянно стоят перед дилеммой: выплатить зарплаты сотрудникам, оплатить газ и электроэнергию или купить реагенты для очистки воды, которая должна соответствовать санитарным нормам», - сказал В.Саратов.

По его словам, ежегодно в Украине необходимо менять 2,2 тыс. км водопроводных сетей (2,9% от общего количества), хотя меняют всего 0,8% сетей, что почти вчетверо меньше необходимого. «Как следствие – постоянный рост аварий на сетях. В Украине в год в среднем происходит 260 аварий на 100 км трубопроводов. Это в 5 раз больше, чем в Европе», - сказал глава Нацкомуслуг.

Как сообщал УНИАН, жители Украины в январе-ноябре 2012 года уплатили за жилищно-коммунальные услуги 33,1 млрд грн, что составляет 99,2% от начисленных за этот период сумм.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в ноябре т.г. уменьшились на 5,2% по сравнению с ноябрем 2011 года и с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) составили 443,6 грн.

В Госстате отметили, что задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в ноябре 2012 года увеличилась на 8,8% по сравнению с октябрем 2012 года и на конец ноября т.г. составила 11 млрд 686,9 млн грн. Средний срок задолженности населения за все услуги составил 3,8 месяца. Увеличение задолженности произошло во всех регионах Украины.

Объем субсидий, назначенных семьям для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, в январе-октябре 2012 года составил 144,3 млн грн, что на 10%, или 14,3 млн грн, меньше, чем за аналогичный период 2011 года.