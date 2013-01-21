Дешевле всего жилье стоит в Кировограде, Ивано-Франковске и Сумах

В Украине самая низкая стоимость жилья отмечается в Кировограде, Ивано-Франковске и Сумах, самая высокая — в Киеве, Одессе и Львове, сообщает портал бесплатных объявлений Slando.

По данным портала, на январь средние цены на однокомнатные квартиры в Украине составляют 32,267 тыс. долл., двухкомнатные – 47,727 тыс. долл., трехкомнатные – 64,588 тыс. долл., четырехкомнатные – 79,937 тыс. долл.

Аналитики портала отметили, что менее чем за 25 тыс. долл. можно приобрести «гостинку» в Кировограде, Ивано-Франковске, Сумах и Ужгороде. А вот по цене столичной однокомнатной квартиры, которая в среднем стоит почти 70 тыс. долл., можно купить дом на побережье Черногории.

По информации портала, в среднем стоимость 1-комнатной квартиры в Киеве составляет 69,220 тыс. долл., в Одессе — 48,730 тыс. долл., во Львове — 41,590 тыс. долл.