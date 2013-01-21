Украинцы при оплате тепла в квартирах переплачивают в год 12 млрд грн – правозащитники

Граждане Украины в год переплачивают 12 млрд грн только при оплате за теплоснабжение в их квартирах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции председатель правления Гражданского комитета защиты прав граждан Николай Козырев.

По его словам, на сегодня люди переплачивают за тепло на один квадратный метр где-то 17 грн.

“По Украине эта сумма примерно составляет 12 млрд грн”, - подчеркнул он.

Н.Козырев считает, что заявление, в частности, премьер-министра Украины Николая Азарова о возможности повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги не обоснованны.

Он отметил: «Можно задать вопрос Азарову и Саратову: правильно ли вы думаете, когда сейчас ставите вопрос об экономическом обосновании повышения тарифов?». (УНИАН: глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, Валерий Саратов).

«Сначала наведите порядок с этими тарифами», - подчеркнул правозащитник и добавил, что «нужно утвердить новую методику по тарифам на тепловую энергию, исходя из критерия климатических условий. То есть, если зима теплее, чем заложено в тариф, то нужно проводить перерасчеты и вернуть людям то, что насчитали больше, чем надо».

Н.Козырев считает нецелесообразным повышение тарифов в нынешних экономических условиях. По его словам, сегодня получают субсидии 1,3 миллиона жителей Украины. А если исходить из прогнозов Всемирного банка, в частности, из того, что через 10 лет «газ будет стоить 450 евро, то в этой ситуации повышение тарифов приведет к тому, что 16,5 миллионов граждан Украины будут получать субсидии».

«Это будет не экономика, а это будет сплошной собес», - сказал Н.Козырев.

По его словам, в законодательстве Украины предусмотрено, что рост тарифов не должен опережать рост доходов населения, но эта норма законодательства не соблюдается и рост тарифов на ЖКХ все время опережает рост доходов населения.

Н.Козырев подчеркнул, что нужно менять подходы и методики расчетов оплаты за жилищно-коммунальные услуги, в частности, методику расчетов оплаты за теплоснабжение, поскольку сейчас коммунальщики пользуются методикой, которая была разработана в Советском Союзе почти 70 лет назад.

Как сообщал УНИАН, 18 января с. г. Н.Азаров во время встречи с представителями иностранных СМИ заявил, что Украина готова пойти на дифференцированное повышение тарифов на коммунальные услуги для населения, для достижения компромисса с МВФ о возобновлении программ финансирования.

При этом он подчеркнул, что получение кредита МВФ не является критически важным для Украины, поэтому Киев продолжает переговоры, рассчитывая добиться приемлемых условий сотрудничества. Н.Азаров отметил, что уровень доходов большей части населения страны остается по-прежнему низким, поэтому люди не смогут платить полную стоимость.