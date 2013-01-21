КГГА предлагает киевлянам сообщать о проблемах через Facebook

Киевляне могут сообщать власти о проблемах в жилищно-коммунальной сфере через страницу Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры на Facebook.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в социальной сети Facebook открыта страница Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Согласно сообщению, здесь киевляне смогут узнать самые свежие новости в этой сфере, а также оперативно сообщить об имеющихся проблемах, решение которых жестко будет контролироваться.

Как сообщается, Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры основан 28 ноября 2012 года путем реорганизации Главного управления коммунального хозяйства, Главного управления жилищного хозяйства, Главного управления энергетики, энергоэффективности и энергосбережения, а также Управления ритуальных услуг.

«Мы живем в период развития информационных технологий. Соответственно, идет процесс внедрения новых технологий общественных коммуникаций. Людей больше интересует, что происходит рядом, то есть в городе, районе, квартале или доме. Новые способы коммуникации, такие как Facebook, Twitter и тому подобное, способствуют оперативному диалогу между властью и жителями города. Убежден, что именно социальные сети в будущем будут играть важную роль в формировании гражданского общества», – прокомментировал событие директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрий Новицкий.