Киевсовет будет инициировать передачу Гостиного двора в собственность города

Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам собственности поддержала инициированный фракцией «БЮТ-Батькивщина» проект решения относительно передачи здания Гостиного двора на Контрактовой площади, 4, в коммунальную собственность территориальной общины Киева.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе фракции в столичном горсовете.

Как заявила глава фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовета Татьяна Мелихова, передача объекта в собственность города значительно увеличит шансы на его сохранение. Она отметила, что на данное время процесс реконструкции находится на начальной стадии, поэтому принятие в коммунальную собственность Киева здания Гостиного двора даст возможность решать вопрос относительно необходимости реконструкции здания с учетом интересов территориальной общины г. Киева, а значит, даст возможность ее представительскому органу сохранить памятник архитектуры в надлежащем состоянии и не допустить кардинальных изменений его внешнего вида.

Т.Мелихова также заметила, что коллегами в парламенте готовится законопроект относительно возвращения Гостиного двора в перечень памятников истории и культуры, не подлежащих приватизации, и он будет рассмотрен уже на ближайшей сессии.

“Таким образом, совместными усилиями можно будет отстоять этот объект. Киевляне единодушны – это должен быть не рядовой маркет, а мощный художественный центр Киева. Уверена, киевская община и мы, ее представители, добьемся общей победы и отобьем из лап застройщиков Гостиный двор», - убеждена Т.Мелихова.

Как напомнили во фракции, Постановлением Кабинета министров Украины № 1380 здание Гостиного двора было исключено из списка памятников архитектуры Украинской ССР, которые находятся под охраной государства.

Принятие указанного постановления способствовало началу процесса проектирования и реконструкции нежилых помещений здания Гостиный двор на Контрактовой площади, 4, под торгово-офисный центр, которое осуществляется ПАО «Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие «Укрреставрация».

Как сообщал УНИАН, 14 января ти.г. глава Киевской горгосадминистрации Александр Попов заявил, что Гостиный двор и еще 30 домов исторического Подола получили правовой статус комплекса памятников градостроения местного значения. Он сослался на соответствующий приказ Министерства культуры, выданный 21 декабря 2012 года в ответ на ходатайство КГГА. По его словам, теперь объект будет не реконструирован, а отреставрирован. А.Попов инициирует проведение широких общественных слушаний по вопросам проекта реставрации и настаивает на участии в этих слушаниях профессиональных экспертов, народных и городских депутатов, общественных и культурных деятелей и организаций столицы.