Кабмин создал Координационный совет по вопросам строительства доступного жилья

Кабинет министров своим постановлением сформировал Координационный совет по вопросам реализации программы строительства доступного жилья в регионах.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Согласно сообщению, Совет, статус которого определен как консультационно-совещательный орган Кабинета министров, возглавит вице-премьер-министр. Он же утвердит и персональный состав Совета. Организационное, информационное, материально-техническое обеспечение Совета возложено на Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ.

В числе основных задач Координационного совета - координация деятельности органов исполнительной власти по вопросам реализации программы строительства доступного жилья в регионах, определение путей, механизмов и способов разрешения проблемных вопросов, подготовка предложений по повышению эффективности программ строительства и совершенствованию нормативно-правовой базы в этой сфере.

В сообщении также отмечено, что в 2012 году количество жилья, купленного в рамках программы строительства (покупки) доступного жилья в Украине, составило 1 222 квартиры общей площадью 83,2 тыс. кв. метров. Объем государственной помощи, предоставленной гражданам на покупку доступного жилья, составил 156,6 млн грн. Собственные инвестиции граждан, направленные на строительство доступного жилья в 2012 году, составили 335 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в Государственном бюджете на 2013 год на реализацию программы «Доступное жилье» (30/70) выделено 50 млн грн. При этом председатель правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Леонид Рысухин в декабре 2012 года заявлял, что в Украине возможно увеличение количества семей, участвующих в программе удешевления стоимости ипотечных кредитов для обеспечения доступным жильем, до 12- 15 тыс. с 1 168 семей.