Расширение границ Киева согласовало подавляющее большинство соседних сельсоветов

Предложения по расширению границ столицы согласовали подавляющее большинство сельских советов смежных со столицей территорий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель начальника Главного управления земельных ресурсов КГГА Юрий Кулаковский на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам экологической политики, на котором рассматривался проект решения “О согласовании проекта землеустройства по установлению и изменению черты города Киева”.

Он отметил, что проект был разработан еще по поручению в то время Президента Украины Леонида Кучмы, и переговоры с областью длятся с 2005 года.

“Очень сложный путь согласования. Потому все эти годы проходило согласование с землепользователями, а это 5 районов Киевской области и 39 сельских и поселковых советов. К сожалению, на 100% так и не удалось нам согласовать этот документ, и на сегодняшний день есть еще у нас несогласованности”, - сказал он.

По словам Ю.Кулаковского, совещания по этому вопросу при участии руководства столицы и области продолжаются. “Но поскольку, в принципе, есть все заключения, часть из них хоть негативная, но все же мы подготовили проект решения о согласовании этого проекта на сессии Киевсовета для того, чтобы после этого можно было согласовать его в областной госадминистрации и областном совете киевских. Но даже если они не дадут положительное заключение, то все-таки принято решение подавать проект в Верховную Раду для утверждения, поскольку уже дальше откладывать нельзя, все знают, сколько произошло за последние годы самозахватов”, - подчеркнул он.

Как компромиссный вариант, по словам руководителя столичного земуправления, области предлагается отдать Киеву остров Большой, где будет построен новый водозабор для столицы, а вместо этого получить земли острова Дикий.

Как отметил Ю.Кулаковский, к последнему острову столица не имеет ни подъездов, ни мостов, он граничит с территорией Козинского поселкового совета.

Остров Дикий, продолжил представитель земуправления, кроме того, имеет меньшую территорию, чем Большой.

Согласно решению Киевсовета, также Киев предлагает области отдать в черту столицы все село Коцюбинское.

Также речь идет о передаче в черту Киева пойменных территорий Днепра возле поселка Гнедин (последние земли - под развитие жилищной застройки столицы). Это, по данным Ю.Кулаковского, почти 1 тыс. га земли.

“Все предложения область знает. Из 39 сельсоветов не подписали соглашение 5 или 6, точно не скажу по памяти”, - прибавил Ю.Кулаковский. Среди не подписавших, он назвал Козинский поселковый совет.

Сегодня постоянная комиссия Киевсовета по вопросам экологической политики поддержала проект, предложенный КГГА, о границах столицы.

"Документ будет вынесен на ближайшее заседание Киевсовета, который состоится в феврале. После этого проект новых границ столицы в течение месяца должна согласовать Киевская область, а затем утвердить Верховная Рада. Учитывая важность данного документа для сохранения территориальной целостности столицы и защиты Беличанского леса, парламент должен принять волевое решение и утвердить границы Киева как можно скорее. Ведь, согласно Конституции установление границ Киева является исключительно компетенцией Верховной Рады", - прокомментировал председатель экологической комиссии Киевсовета Денис Москаль. По его предположению, парламент может утвердить документ уже в конце апреля.

Как сообщал УНИАН, проект решения о границах Киева предусматривает увеличение территории столицы на 1,389 тыс. га - с 83,585 тыс. га до 84,974 тыс. га.

Проект предусматривает включение в территорию столицы 2 тыс. 75,7 га земель Киевской области с одновременным исключением из границ Киева и передачей области 686,3 га.