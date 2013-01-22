Эксперт отмечает отток покупателей жилья в новостроях из Киева в пригород

Покупатели жилья на первичном рынке все больше отдают предпочтение пригороду Киева в 10-километровой зоне перед Левым берегом столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал журналистам заместитель генерального директора по стратегическому развитию и маркетингу «ТММ» Алексей Говорун.

По его словам, в основном спрос на квартиры на первичном рынке сосредоточен за Окружной дорогой, в Киево-Святошинском районе.

«Проекты начали появляться давно, но популярность приобрели сейчас», - добавил А. Говорун.

Спрос на жилье в этом районе эксперт поясняет конкурентной стоимостью (можно приобрести квартиру за 30 тыс. долл.) и небольшой удаленностью от Киева.

А. Говорун отметил, что зачастую в пригороде происходит точечная застройка, застройщиками выступают частные предприниматели и мелкие компании, а сами проекты с упрощенной архитектурой и отсутствием инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, на первичном рынке Киева, по данным консалтинговой компании «SV Development», средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в 2012 году выросла на 6,62% (107 долл.) – до 1 723 долл./кв. м.

«ТММ» – девелоперско-строительная компания полного цикла. Компания работает на строительном рынке Украины с 1994 года. Основные виды деятельности – строительство жилых комплексов «под ключ», а также офисных, торговых и промышленных объектов. С момента основания компания реализовала 32 проекта недвижимости общей площадью свыше 600 тыс. кв. м в Киеве, Харькове, Житомире и Ялте.