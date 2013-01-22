Сделки с недвижимостью оформляются долго, а нотариусы подняли цены до 1,5-2 тыс. грн - эксперты

Сделки с недвижимостью по новой системе регистрации вещных прав, переданной от БТИ к органам Укргосреестра, оформляются долго, а нотариусы подняли цены за свои услуги до 1,5-2 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал журналистам заместитель генерального директора по стратегическому развитию и маркетингу ТММ Алексей Говорун.

По его словам, помимо официальных платежей, существуют еще услуги нотариусов, которые увеличились. «От 1,5 до 2 тыс. грн — это услуги по тому, чтобы взять выписку из реестра и зарегистрировать», - сказал А.Говорун.

«Раньше затраты на сделку состояли из 1% в Пенсионный фонд и 1% госпошлины, еще нотариусы брали за соответствующие справки (из налогового реестра, запреты на отчуждение имущества), в совокупности они составляли максимум 1 тыс. грн. Сейчас с покупателя, который хочет зарегистрироваться, отдельно нотариусы берут за эту услугу 1,5 тыс. грн», - пояснил он.

По словам замгендиректора ТММ, хотя идеологически правильный шаг — сделать так, чтобы покупатель получал право собственности уже зарегистрированным, количество сделок с недвижимостью уменьшилось в связи с низкой квалификацией специалистов регистрационных служб.

«Кроме информационной противоречивой базы не хватает квалификации конкретных исполнителей. Поэтому многие нотариусы заняли выжидательную позицию и формально отказываются от проведения сделок», - добавил он.

«Там узких мест очень много. Во-первых, очередь в единое окно. Одно машиноместо мы оформляем целый день», - сказал генеральный директор компании ТММ Николай Толмачев.

«Раньше мы могли проводить 8 сделок в день, а сейчас одну», - добавил А.Говорун.

Как сообщал УНИАН, эксперты прогнозировали, что стоимость услуг нотариусов при регистрации сделок с жильем с 1 января 2013 года, после вступления в силу новых правил регистрации прав на недвижимость, может вырасти.

Напомним, с 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость проводят органы Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) вместо Бюро технической инвентаризации, за которым остались функции проведения технической инвентаризации объектов недвижимости.

«ТММ» – девелоперско-строительная компания полного цикла. Компания работает на строительном рынке Украины с 1994 года. Основные виды деятельности – строительство жилых комплексов «под ключ», а также офисных, торговых и промышленных объектов. С момента основания компания реализовала 32 проекта недвижимости общей площадью свыше 600 тыс. кв. м в Киеве, Харькове, Житомире и Ялте.