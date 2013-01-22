«Эста Холдинг» планирует сохранить инвестиции в этом году на уровне более 50 млн долл

Компания «ЭСТА Холдинг» в 2012 году инвестировала в развитие своих проектов более 50 млн долл. и планирует сохранить примерно такой же уровень инвестиций в 2013 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, часть средств была потрачена на реализацию проекта реконструкции киевского ЦУМа, а также на завершение проектов МФК «Пушкинский» и отеля Park Inn в Донецке (15 млн долл.).

«В 2013 году планируется инвестировать примерно такую же сумму в развитие портфеля компании, возможно, большую», - сообщили в пресс-службе.

В компании отметили, что в этом году «Эста Холдинг», как и прежде, фокусируется на сегменте коммерческой недвижимости.

«Стратегический фокус «ЭСТА Холдинга» лежит прежде всего на знаковых проектах для рынка недвижимости Украины, поэтому требование к качеству и потенциалу будущего объекта остается главным критерием при выборе будущего актива. Есть вероятность, что в текущем году портфель группы будет расширен за счет приобретения новых объектов, однако говорить сегодня о начале реализации новых проектов пока еще рано», - сказали в компании.

По данным пресс-службы, в 2012 году компания ввела в эксплуатацию два объекта коммерческой недвижимости. В частности, в мае 2012 года компания «ЭСТА Холдинг» открыла гостиницу Park Inn Donetsk (бывшая гостиница «Киев») общей площадью 8,4 тыс. кв. м (объем инвестиций составил 15 млн долл.), а в августе — ввела в эксплуатацию МФК «Пушкинский» в Донецке, общая площадь которого составила 48,8 тыс. кв. м (объем инвестиций — 120 млн долл.).

В компании отметили, что и «Пушкинский», и Park Inn - первые проекты «ЭСТА Холдинг», построенные «с нуля».

Справка УНИАН. Компания «Эста Холдинг» - управляющая компания группы «ЭСТА» - холдинга недвижимости группы СКМ. Выступает в качестве инвестора и девелопера, а также осуществляет стратегическое управление объектами коммерческой, гостиничной и жилой недвижимости.

В группу «ЭСТА» входят отели "Донбасс Палас" (Донецк), "Опера" (Киев), "Park Inn" (Донецк), логистический комплекс (Днепропетровск), а также ряд проектов на стадии реализации: многофункциональный комплекс "Пушкинский" (Донецк), ЦУМ (Киев). Группа также является владельцем второй очереди бизнес-центра "Леонардо" (Киев).