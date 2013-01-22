«ЭСТА Холдинг» в феврале перейдет к активной реконструкции киевского ЦУМа

Компания «ЭСТА Холдинг» в феврале 2013 года приступит к процессу активной реконструкции киевского ЦУМа, сообщили в пресс-службе компании.

«На данный момент идут подготовительные работы к началу процесса активной реконструкции ЦУМа. В феврале этого года киевляне уже смогут увидеть ведущиеся на объекте работы», - сказали в компании.

При этом в пресс-службе уточнили, что компания приняла решение о сохранении в неизменном виде и детальной реставрации существующих фасадов ЦУМа.

Проект «Реконструкция ЦУМа с реставрацией главных фасадов» получил позитивную оценку членов Консультационного совета при Главном управлении охраны культурного наследия КГГА.

Как сообщал УНИАН, в августе 2012 года компания «ЭСТА Холдинг» начала подготовительные работы по проекту реконструкции киевского ЦУМа.

11 июля т.г. компания «ЭСТА Холдинг» представила Архитектурно-градостроительному совету при Главном управлении градостроительства и архитектуры Киева архитектурный проект реконструкции столичного ЦУМа. Компания намерена инвестировать в его реконструкцию более 100 млн долл.

Компания планировала пересмотреть вариант использования стекла в фасаде планируемого к реконструкции киевского ЦУМа.

Справка УНИАН. Компания «ЭСТА Холдинг» - управляющая компания группы «ЭСТА» - холдинга недвижимости группы СКМ. Выступает в качестве инвестора и девелопера, а также осуществляет стратегическое управление объектами коммерческой, гостиничной и жилой недвижимости.

В группу «ЭСТА» входят отели "Донбасс Палас" (Донецк), "Опера" (Киев), "Park Inn" (Донецк), логистический комплекс (Днепропетровск), а также ряд проектов на стадии реализации: (многофункциональный комплекс "Пушкинский" (Донецк), ЦУМ (Киев). Группа также является владельцем второй очереди бизнес-центра "Леонардо" (Киев).

Киевский ЦУМ вошел в состав группы «ЭСТА» в 2010 г., после чего было принято решение о начале разработки проекта реконструкции здания.