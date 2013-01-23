В Крыму выявлен незаконный карьер по добыче песка

Сотрудники правоохранительных органов выявили незаконный карьер по добыче песка в Ленинском районе Крыма, он существовал на землях военного совхоза «Азовский», из ямы глубиной 15 метров вывезли 100 тысяч тонн песка стоимостью 10 млн грн.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма, надзорное ведомство открыло производство по ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса (нарушение правил охраны недр, которое привело к тяжелым последствиям) и внесла информацию в Единый реестр досудебных расследований.

«Обнаружена незаконная разработка месторождения песка. Добыты полезные ископаемые объемом почти 100 тысяч тонн стоимостью 10 млн грн», - говорится в пресс-релизе.

В обстоятельствах дела разбирается милиция.