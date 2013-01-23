«Киевгорстрой» планирует увеличить ввод жилья в Украине на 15%

Крупнейший столичный застройщик - холдинговая компания «Киевгорстрой» в 2013 году планирует увеличить ввод в эксплуатацию жилья в Украине на 15% по сравнению с 2012 годом – до около 300 тыс. кв. м.

Об этом УНИАН сообщил глава правления – президент ПАО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» Игорь Кушнир.

«Запланировано увеличить объем производства по сравнению с 2012 годом на 15%. Это по Киеву составляет более 230 тыс. кв. м жилья, в основном это доступное жилье», - сказал он.

При этом в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 10 тыс. кв. м жилья в регионах (жилкомплекс премиум-класса «Царская тропа» в Ялте, жилье в Луганске, Севастополе, селе Тарасовка Киевской области).

Кроме жилья в этом году запланирован ввод в эксплуатацию 18 тыс. кв. м спортивных сооружений, 25 тыс. кв. м торгово-офисных площадей, а также около 1 тыс. паркомест в Киеве. Также планируется завершить строительство школы «Киевская Русь» на 1300 учебных мест на Осокорках.

По данным И.Кушнира, в 2012 году уровень продаж компании увеличился почти на 30%.

«У «Киевгорстроя» сегодня в работе около 40 объектов в Киеве. Работаем и в регионах. Завершили в этом году строительство домов в Житомире, в Севастополе, в Полтаве, Буче и на завершающем этапе строительство дома в Ялте», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, «Киевгорстрой» в 2012 году ввел в эксплуатацию 15 жилых домов в Киеве общей площадью 224,403 тыс. кв. м, что на 5% больше показателей 2011 года.

Также в 2012 году компания ввела в эксплуатацию жилые дома в Буче (Киевская обл.) общей площадью 15,409 тыс. кв. м и Житомире общей площадью 12,233 тыс. кв. м.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

«Киевгорстрой» в 2011 году ввел в эксплуатацию 259,9 тыс. кв. м жилья в Украине.

Уставный капитал ХК «Киевгорстрой» составляет 16 млн 535 тыс. грн.