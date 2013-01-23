В Голосеевском парке проведут инвентаризацию земель

Прокуратура Киева требует провести инвентаризацию земель Национального природного парка «Голосеевский», поскольку в его территорию включены огороды членов садового общества «Гайок-МІ», которыми они пользуются с 1948 года.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева.

В пресс-службе отметили, что решением исполнительного комитета районного совета народных депутатов города Киева от 7 мая 1948 года, которое является действующим на сегодняшний день, киевлянам, в том числе инвалидам Великой Отечественной войны, в урочище «Гайок» предоставлены в пользование земельные участки общей площадью 3,2 га под индивидуальные огороды.

В 2007 году граждане, которые пользуются этими земельными участками, зарегистрировали садовое общество «Гайок-МІ» и подали в Киевсовет документы на оформление права собственности на землю для ведения индивидуального садоводства.

Прокурорской проверкой установлено, что Киевсоветом 26 января 2012 года принято решение о передаче в пользование Национальному природному парку «Голосеевский 1 888 га земли, в которую вошли огороды членов садового общества «Гайок-МІ».

Как выяснилось, решение о передаче земли в пользование парка «Голосеевский» принято Киевсоветом без проведения ее инвентаризации.

Прокуратура Киева вынесла протест на решение Киевсовета «О предоставлении земельных участков Национальному природному парку «Голосеевский» от 26 января в 2012 г. №69/7406 с требованием привести его в соответствие с законом.

В протесте прокуратура требует провести инвентаризацию парковой земли и исключить с территории парка огороды членов садового общества «Гайок-МІ».